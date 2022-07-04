​​​​​​​الاتحادات المدنية في الرقة تطالب بفرض حظر جوي للطائرات التركية فوق شمال وشرق سوريا

تجمع أعضاء الاتحادات التابعة لمنظمات المجتمع المدني أمام غرفة التجارة وسط مدينة الرقة للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل الرئيس المشترك لاتحاد الأصناف، بشير حمدان.

جاء في نص البيان: "تستمر الحكومة التركية في عدوانها على الشعب السوري داخل وخارج تركيا حيث تعمل على تهجير السوريين إلى المناطق المحتلة في حالة تمثل تجاهل كل القوانين والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق اللاجئين".

أوضح البيان "تقوم الدولة التركية باستهداف القوى والشخصيات الوطنية والمناضلين بواسطة الطائرات المسيّرة وأخر هذه الاستهدافات كانت للرفيق فرهاد ديرك داخل الأراضي العراقية في حالة تآمر وغدر مشينه ومستنكرة".

ودعا "كل القوى المحبة للسلام والحرية وبشكل خاص الدول الفاعلة في الشأن السوري، والتحالف الدولي بفرض حظر جوي فوق الشمال السوري لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات للأجواء السورية، واستهداف المواطنين في حالة قرصنة وإجرام مدان وفق كل القوانين والشرائع الدولية".

وأكد البيان في ختامه "إننا نرفض كل ما تقوم به الدولة التركية الفاشية من اعتداءات على مناطقنا الأمنة".

(أ م/خ)

ANHA