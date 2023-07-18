​​​​​​​الاتحاد الوطني: الوفد الذي زار بغداد يمثل PDK ولا يمثلنا

تشتد حدة الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في باشور (جنوب كردستان)، في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب للمشاركة في الانتخابات التشريعية الكردية وانتخابات مجالس المحافظات والأقضية والمحافظات، المزمع إجراؤها في وقت لاحق من كانون الأول المقبل.

وكان الطرفان قد عقدا اجتماعاً لتذليل الخلافات والعقبات، لكن ذلك لم يثمر، وتتعلق الخلافات ببعض الفقرات المتعلقة بحصة باشور كردستان في قانون الموازنة الذي أقرّه البرلمان مؤخراً، فضلاً عن استمرار الخلافات حول مسألة الانتخابات.

ووصل أمس 16 تموز وفد من حكومة باشور (جنوب كردستان) إلى بغداد، لإجراء لقاءات مع مسؤولي الحكومة الاتحادية العراقية، ووفق وسائل إعلام مقربة من PDK "وفد الإقليم يحمل معه بيانات دقيقة تتعلق بعدد من المجالات، وخاصة ميزان المراجعة الخاص بنفقات وعائدات إقليم كردستان للشهر الذي يجب أن تطلق بغداد حصة هولير من الموازنة العامة فيه، حيث يجب تزويد بغداد بهذه البيانات شهرياً".

وتعليقا على ذلك، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، في تصريح لوسائل إعلامية، نقلته وكالة روج نيوز، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتفرّد بثروات الإقليم، وأشار إلى أن وفد بغداد التفاوضي لا يمثله.

وقال سورجي إن "الوفد الذي زار بغداد يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط"، موضحاً أنهم: "لم يطرحوا على حزبه المشاركة بالوفد والذهاب إلى العاصمة".

وبين سورجي، حتى لو طرحوا على حزبه، فلن يوافقوا على الذهاب، مبيناً أن: "الديمقراطي أقبل على هذه الخطوة كونه لا يريد من الأحزاب الأخرى الاطلاع على حجم الإيرادات المالية والملف النفطي".

ونوّه سورجي أن "الحزب الديمقراطي حصر هذا الملف، ومنذ تشكيل وزارة الثروات الطبيعية، بحزبه فقط، والاتحاد الوطني لا يمتلك أي معلومات عن ملف النفط".

ولفت سورجي إلى أن "الديمقراطي يخشى أن يطلع الاتحاد على سير المباحثات، وخاصة في ملف العقد المبرم بين إقليم كردستان وتركيا، والذي يعرف بالعقد الخمسين".

(أم)