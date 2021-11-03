​​​​​​​الاتحاد التونسي يطالب سعيّد بوضع سقف زمني لرفع الإجراءات الاستثنائية

ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، الرئيس قيس سعيّد إلى وضع سقف زمني لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، وأعرب عن قلقه من الصعوبات التي تمر بها البلاد.

واعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، أن مبادرة الحوار مع الشباب على المنصات الافتراضية، التي اقترحها الرئيس، مرحب بها، لكن العصارة النهائية والصياغة الختامية للمقترحات المتعلقة بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية يجب أن تتم في إطار تشاركي مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية في البلاد.

كما طالب الطبوبي، رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، بمصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد على جميع الصعد.

(د ع)