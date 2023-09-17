​​​​​​​الاتحاد الرياضي ينظّم منتدى حوارياً حول الرياضة المجتمعية وتطويرها

حضر المنتدى الذي نظّمه اليوم، الاتحاد الرياضي في شمال وشرق سوريا في صالة الملعب البلدي في مدينة الرقة اللجان الرياضية في الطبقة والرقة ومنبج وكوباني وهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وأعضاء النوادي الرياضية، ولاعبون ولاعبات من الطبقة والرقة ومنبج وكوباني ومكاتب الرياضة التابعة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا.

وبدأ المنتدى بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء بعدها تحدثت نائبة هيئة الشباب والرياضة جيندا يوسف، وأكدت: "اكتسبت الرياضة في المجتمع أهمية كبيرة وأدت دورها كضرب من ضروب الحياة المجتمعية".

ثم ألقت المنسقة القانونية لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مجد جديل كلمة أكدت فيها: "تعتبر الرياضة مجهوداً جسدياً ومهارات يتم ممارستها وفقاً لقواعد متفق عليها بهدف الترفيه والمنافسة وتحقيق التوازن بين الجسد والعقل حيث ظهرت الرياضة منذ آلاف السنين وكانت جزءاً أساسياً من تاريخ الحضارات القديمة وعلى رأسها المصرية الفرعونية".

ثم فتح باب المداخلات أمام الحضور، حيث أكد رئيس مكتب الألعاب الفردية في الاتحاد الرياضي في مدينة الرقة حمزة الحمزة، "أنه يجب تخصيص يوم للرياضة المجتمعية يبدأ من المؤسسات وضرورة تجهيز ممرات للدراجات ضمن الحدائق".

عضو مكتب الرياضة في لجنة التربية والتعليم في الطبقة يوسف زكور، "طالب بتفعيل دور الرياضة المدرسية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام لما لها من دور من تنمية مواهب الأطفال في التربية الرياضية".

عضو مكتب المنظمات الشبابية في هيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا، أحمد عاشور، طالب بدورات للمعلمين الاختصاصيين بالتربية الرياضية من أجل إنشاء جيل رياضي مفعم بالحيوية والنشاط.

وانتهى المنتدى بجملة من المخرجات قرأها الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي لشمال وشرق سوريا بوزان بركل:

1-التنسيق المباشر مع هيئة التربية والتعليم من أجل الرياضة المدرسية.

2-العمل بشكل مكثف ومستمر على تأهيل المنشآت الرياضية.

3-إعطاء محاضرات عن الرياضة المجتمعية لكل الرياضيين في كافة المناطق.

4-تفعيل نظام تراخيص للأندية الرياضية لتنظيم العمل الرياضي.

5-افتتاح أكاديميات رياضية في شمال وشرق سوريا.

6-تنظيم الرياضة بشكل أوسع من الناحية الإدارية والتنظيمية.

7-افتتاح أكاديمية عامة رياضية لتأهيل كافة الكوادر الرياضية لتكون نواة لتطوير الرياضة في شمال وشرق سوريا.

8-تكثيف الدورات الرياضية في كل المناطق.

(م خ/خ)

ANHA