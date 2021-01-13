​​​​​​​الاتحاد الرياضي لإقليم عفرين يؤكد مواصلة المقاومة لدحر المحتلين

وبدأت هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين في20 كانون الثاني عام 2018 واحتلها في الـ 18 من آذار من العام ذاته بعد مقاومة الأهالي 58 يومًا أمام كافة أنواع الأسلحة التقليدية والمحرمة.

وقبل أيام من الذكرى الثالثة للهجوم التركي، تنظم فعاليات في مقاطعة الشهباء، لتسليط الضوء على الواقع في المقاطعة المحتلة والسبل لتحريرها.

وفي هذا السياق، ندد الاتحاد الرياضي لإقليم عفرين بالاحتلال التركي عبر بيان ألقاه اليوم، في ملعب قرية بابنس بمقاطعة الشهباء.

قرئ البيان باللغة العربية من قبل الرئيس المشترك لاتحاد كرة القدم لإقليم عفرين مصطفى إسماعيل.

وندد البيان "باسم الاتحاد الرياضي في إقليم عفرين، ندين ونستنكر الاحتلال التركي الذي دخل عامه الثالث، فسياسة تركيا الانتهازية والاحتلالية ورقصتها البهلوانية بين الطرفين الروسي والأمريكي لم تعد تجدي نفعًا، لأنها وببساطة تنتهج سياسة التصفية العرقية والتغيير الديمغرافي وتستهدف إرادة الشعوب وكافة الأنظمة الديمقراطية، وتنتهك السلم والأمن الإقليمي والمحلي والدولي، فهي من خلال مرتزقتها تطمح إلى التوسع وتحقيق الحلم العثماني".

وشدد البيان على استمرار المقاومة في وجه الاحتلال "ولكن هيهات أن تستسلم الشعوب لمطالبه، فهي منذ اليوم الأول اختارت خط الدفاع والمقاومة وعدم الرضوخ لكافة الأساليب اللاإنسانية التي استخدمتها دولة الاحتلال، فعفرين وسري كانيه وتل أبيض، ومؤخرًا عين عيسى وكافة المناطق، بما فيها مقاطعة الشهباء خير أمثلة على مقاومة الشعوب ورفضها للسياسة التركية، ينبغي على حكومة العدالة والتنمية إدراك أن القرن الواحد والعشرون هو قرن الحرية والديمقراطية والإرادة الحرة".

كما لفت البيان إلى رفض الاتحاد الرياضي لإقليم عفرين للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان "كما اعتدنا نحن الشعب الكردي ومكونات كافة الشعوب على الصمود وتحويل مناطقنا إلى قلاع دفاع في وجه الفاشية التركية وأينما وجدت، وبإصرار يضاهي إرادة رموزنا وقادتنا المعنويين سنواصل السير والنضال ونحطم ونبدد العزلة المفروضة على القائد الأممي عبد الله أوجلان.

واختتم البيان بالقول "إننا الرياضيون في عفرين والشهباء سنغدو دروعًا بشرية في وجه الفاشية التركية، ونحطم مشروعها العثماني ونحقق الحياة الحرة ونعيش بكرامة أبدية لأنه آن أوان الحرية، حتمًا سننتصر ونحرر عفرين".

وانتهى البيان بترديد شعارات تحيي مقاومة العصر، وتمجد الشهداء.

(ل ش/م)

ANHA