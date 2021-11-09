​​​​​​​الاتحاد الليبرالي والشيوعي الكردستاني يستنكران مجزرة الهليلية ويقدمون العزاء لآل كلو

حيث أصدر الاتحاد الليبرالي الكردستاني بياناً تعقيباً على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق المدنيين في حي الهليلية، وجاء في نص بيانه:" أقدمت الدولة التركية الفاشية عصر هذا اليوم على استهداف الأب الروحي المناضل يوسف كولو وحفيديه مظلوم ومحمد كولو بطائرة مسيرة في حي الهلالية بمدينة قامشلو استشهدوا على إثرها وهم مدنيون عزل حيث أفرغت الدولة الغاصبة لكردستان جام حقدها على هذه العائلة الوطنية التي لم توفر يوماً في تقديم أبنائها قرابين من أجل حرية الكرد وكردستان وكانوا مثالاً" للتضحية والشهادة ، إنه لشرف كبير للكرد عامة ولهذه العائلة أن يكونوا نبع الشهادة ترفد نهر الدم بدمائها تسقي حرية كردستان".

وأردف البيان: "إننا في الاتحاد الليبرالي الكردستاني ندين بأشد العبارات هذا العمل الجبان ونحمل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية مسؤولية هذا العمل الإرهابي كونهم الضامنين لاتفاق الهدنة بيننا وبين الاحتلال التركي منذ سنتين ، ونحمل المجتمع الدولي الانتهاكات والخروقات على مناطقنا ونؤكد على ضرورة قيام الأطراف الدولية بواجباتها الأخلاقية والقانونية والتي ستحول دون تكرار المزيد من القتل بحق شعبنا الكردي".

وختم البيان بالقول: "ننوه بأن ذنب هؤلاء أنهم دافعوا عن البشرية لخلاصهم من إجرام الإرهاب الداعشي".

وفي السياق نفسه أصدر الحزب الشيوعي الكردستاني KKP برقية تعزية قدمها لآل كلو، حيث وصفت البرقية العائلة بأنها "قدوة الكفاح التحرري الثوري الكردستاني وقمة الشرف والمجد بمقاومتها وموضع التقدير ومدرسة الشهادة والشهداء".

وأضافت البرقية: "بألم عميق تلقينا نبأ شهادة كوكبة جديدة من هذه العائلة المقدامة على يد النظام التركي المجرم بطائرة مسيرة في منطقة الهلالية- قامشلو بتاريخ ٢٠٢١/١١/٩ . هذه الجريمة البشعة التي شاهدناها بأم أعيننا والتي يندى لها جبين الإنسانية" .

وختمت البرقية بالقول: "في الوقت الذي يدين حزبنا الشيوعي الكردستاني KKP هذه الجريمة النكراء وجميع جرائم نظام أردوغان القاتل بحق شعبنا الكردستاني وشعوب المنطقة والعالم ، يقدم لكم تعازيه الرفاقية الحارة ومن خلالكم لجميع ذويكم وأصدقائكم ولكل عوائل الشهداء الوطنيين الكردستانيين وحلفائهم".

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ANHA