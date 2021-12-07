​​​​​​​الاتحاد الديمقراطي يستنكر جريمة اغتيال الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي استنكاراً لجريمة اغتيال الرئاسة المشتركة لمجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال "مروان بدل " من خلال هجوم جوي واستهدافه بطائرة مسيرة للاحتلال التركي، وقال في البيان:

"توازياً مع هجمات داعش ضد شعبنا في باشور وفي خطوة إجرامية وبأسلوب وحشي إرهابي قامت دولة الاحتلال التركي المتمثل باندماج تحالف الفاشية MHP_AKP مرة أخرى في انتهاجها للإبادة ضد الشعب الكردي وجذوره التاريخية وذلك باستهداف الرئاسة المشتركة لمجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال "مروان بدل " من خلال هجوم جوي واستهدافه بطائرة مسيرة على سيارته المدنية برفقة طفليه في ناحية خانصور التابعة لقضاء شنكال.



الشهيد "مروان بدل" كان أحد أهم الشخصيات التي أسست الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال وله نضال كبير في دفاعه عن شعبنا والمكون الإيزيدي في شنكال ضد التنظيمات الإرهابية التي حاولت اجتثاث الشعب الكردي من أرضه التاريخية وحارب تنظيم داعش الإرهابي عندما أقام المجازر بحق شعبنا الإيزيدي في شنكال .



إن إصرار الفاشية التركية على محاولاتها لإبادة الشعب الكردي ومُكوناته العريقة لن يزيد إلا إصراراً من شعبنا على المقاومة والتضحية والثبات في وجوده على أرضه التاريخية ومحاربة التنظيمات الإرهابية التابعة للنظام التركي الإجرامي ، كما أن الصمت الدولي على استخدام النظام التركي للتكنولوجيا الحديثة القاتلة ضد شعبنا في كردستان لا يُعبر إلا عن موافقة ضمنية لهم على هذه الأفعال الإرهابية بحق الشعب الكردي.



إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الديمقراطية وأحرار العالم لإدانة النظام التركي وأفعاله التي تدخل ضمن سياقات الإبادة المُمنهجة ضد الشعب الكردي وكل مكونات المنطقة ، كما نطالب حكومة باشور كردستان والحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتهم لوضع حدٍ أمام الانتهاكات التركية للسيادة العراقية واختراقاتها للحدود والمواثيق الدولية.



(ل)

ANHA