​​​​​​​الاتحاد الأوروبي: خروج المرتزقة من ليبيا شرط عودة الاستقرار

وقال دبلوماسي أوروبي لشبكة "العربية" في بروكسل إن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا شرطٌ مسبق لاستقرار ليبيا وسيادتها، وأضاف أن زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى ليبيا ستليها زيارات قادة أوروبيين آخرين قريبًا.

ويشدد الاتحاد الأوروبي على وجوب تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة في ليبيا، ودعم الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

والتقى ميشال بالدبيبة كما أجرى مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

ولفت رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الاتحاد يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية، مضيفًا أن "التعافي الاقتصادي والانتخابات ومكافحة الهجرة غير الشرعية هي المجالات التي يمكن أن يساعد فيها الاتحاد الأوروبي ليبيا"، معلنًا عن عودة سفير الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الليبية في الأسابيع المقبلة.

ولم تعلن السلطات الليبية برنامج هذه الزيارة التي تأتي في توقيت تشهد فيه البلاد حلحلة سياسية بعد سنوات من انعدام الاستقرار أعقبت الإطاحة بنظام العقيد معمّر القذافي عام 2011، طبعها خصوصًا وجود سلطتين متنازعتين.

(د ع)