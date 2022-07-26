اعتبر رئيس الوزراء التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن خفض شحنات الغاز الروسي الذي أعلنته مجموعة "غازبروم" الروسية أمس الإثنين، هو "دليل جديد" على أن أوروبا يجب أن "تحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن"، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال سيكيلا قبل اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الـ 27 في بروكسل للاتفاق على خطة للحد من استهلاك الغاز في التكتل، إن "الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لدينا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" مضيفاً "إنني واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم".

وكانت مجموعة غازبروم- التي تسيطر روسيا على كامل أصولها- أعلنت أمس الإثنين، أنها ستخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط انابيب "نورد ستريم" إلى 33 مليون متر مكعب يومياً اعتباراً من الأربعاء.

وذكرت المجموعة بأنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب "مشكلة تقنية في المحرك".

وأوضحت عبر حسابها على تلغرام "ستصبح القدرة الإنتاجية لمحطة الضغط بورتوفايا 33 مليون متر مكعّب في 27 تموز/ يوليو"، أي نحو 20% من إمكانات خط أنابيب "نورد ستريم" مقابل 40 % حالياً.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء خفض استهلاكها للغاز بنسبة 15% على الأقلّ اعتباراً من آب/ أغسطس من أجل قضاء فصل الشتاء بدون مواجهة كارثة كبرى.

وكانت شحنات الغاز الروسي تمثل نحو 40 % من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي.

وتنص خطة بروكسل التي تبحثها الدول الأعضاء الثلاثاء، على أن كل بلد "يبذل كل ما بوسعه" للحد من استهلاكه من الغاز بين آب/ أغسطس 2022 وآذار/ مارس 2023 بما لا يقل عن 15% بالمقارنة مع متوسط الفترة ذاتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وفي حال وجود "مخاطر نقص حادّ" تدعو بروكسل إلى تفعيل آلية إنذار بعد التشاور مع الدول، يصبح بموجبها خفض الاستهلاك بنسبة 15% "ملزماً" للدول الـ 27.

لكن الخطة المدعومة من برلين تواجه معارضة من عدة دول مثل بولندا وإسبانيا وكذلك إيطاليا واليونان والبرتغال.

وعمل دبلوماسيو الدول الـ 27 على تعديل نص المفوضية على أمل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق الثلاثاء.

(د ع)