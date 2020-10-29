​​​​​​​الاتحاد الأوروبي: التصعيد في قره باغ غير مقبول

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالمفوضية الأوروبية بيتر ستانو في بيان: "يرى الاتحاد الأوروبي أنه من غير المقبول أنه بعد ثلاث اتفاقات توسطت فيها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، فإن القتال في قره باغ وحولها لا يزال مستمراً"، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البيان "حثت المفوضية الأوروبية الجانبين على العودة دون تأخير إلى مفاوضات جوهرية حول تسوية سلمية تم الاتفاق عليه في واشنطن في 25 تشرين الأول/أكتوبر".

كما وصفت المفوضية الأوروبية في بيانها التصعيد الحاصل في قره باغ بالـ "غير مقبول".

وكان من المقرر أن تجتمع مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تشكلت للتوسط في الصراع بقيادة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، مع وزيري الخارجية الأذري والأرميني في جنيف يوم الخميس، ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الاجتماع سيعقد.

وتوصل طرفا الصراع إلى 3 اتفاقات حول وقف إطلاق النار إلا أن الضغط التركي على أذربيجان أدى إلى استمرار التصعيد والمعارك.

(م ش)