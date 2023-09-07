​​​​​​​الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بإصلاحات ديمقراطية لإحياء طلب الانضمام إليه

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن إحياء مفاوضات عضوية تركيا المتوقفة مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن مناقشته إلا بعد أن تبدأ أنقرة بإصلاحات ديمقراطية، بحسب ما أورده موقع المونيتور الأميركي.

وأبلغ مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، يوم أمس، أنه يتعين على تركيا تنفيذ إصلاحات ديمقراطية من أجل إحياء محاولتها المتوقفة منذ عقود للانضمام إلى الكتلة.

وسافر فارهيلي إلى العاصمة التركية للقاء وزير خارجية الاحتلال التركي هاكان فيدان ومسؤولين آخرين، بعد أن طرح رجب طيب أردوغان إحياء مفاوضات عضوية بلاده المتوقفة في الاتحاد الأوروبي، مقابل الحصول على الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي على هامش قمة الناتو في تموز.

وفي حديثه إلى جانب فيدان عقب اجتماعهما، أشار فارهيلي إلى أن مفاوضات العضوية بين أنقرة وبروكسل وصلت إلى"طريق مسدود" منذ عام 2018.

وأضاف "لإعادة ذلك، هناك معايير واضحة للغاية وضعها المجلس الأوروبي والتي يجب معالجتها. إن هذه المعايير مرتبطة بالديمقراطية وسيادة القانون".

وأعلنت المفوضية الأوروبية في عام 2018 أن مفاوضات العضوية الكاملة لتركيا مع الكتلة قد توقفت بسبب سجل حقوق الإنسان السيئ في البلاد، وتآكل سيادة القانون، فضلاً عن التوترات بين أنقرة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

(م ش)