​​​​​​​الاتحاد الأوروبي يطالب إيران باحترام الاتفاق النووي مقابل سحب العقوبات

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن الاتحاد يسعى إلى احترام إيران الاتفاق بالكامل وسحب العقوبات الأميركية بالكامل.

وأضاف قائلًا: "نجري مشاورات مكثفة من أجل عقد اجتماع اللجنة المشتركة".

وفي وقتٍ سابق، أفاد دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد مستعد لدعوة اللجنة المشتركة إلى الانعقاد، الإثنين، بمشاركة الولايات المتحدة، لمناقشة الملف الإيراني.

ويذكر أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة أكدوا أمس أنهم مصممون على ألا تحصل إيران على سلاح نووي وعبّروا عن القلق تجاه الخطوات التي اتخذتها طهران في الفترة الأخيرة، لا سيما رفع نسبة إنتاج اليورانيوم المخصب لتصل إلى 20 في المئة.

بدوره، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

فيما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على حسابه على تويتر، في وقتٍ سابق من اليوم، أن بلاده مستعدة للتراجع عن كافة الخطوات السابقة، إذا ما تم رفع العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

(ش ع)