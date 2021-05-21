​​​​​​​الاتحاد الأوروبي يسعى إلى اتخاذ القرارات المناسبة لإحياء الاتفاق النووي

وأشار مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة له عبر "تويتر" إلى أن الفرق التفاوضية التي اجتمعت في فيينا حققت تقدمًا جيدًا في الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أنه "يتعين على الجميع اتخاذ القرارات السياسية المناسبة لنتمكن من إنهاء المفاوضات والعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق".

وحث بوريل على "ضرورة أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استئناف أنشطة تفتيش ومراقبة المنشآت النووية الإيرانية بشكل كامل".

يذكر أن المفاوضات التي انطلقت بداية نيسان/ أبريل الماضي بين الأطراف الدولية وإيران هدفت إلى ضمان عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق الذي انسحبت منه عام 2018، والعودة إلى التنفيذ الكامل له من قبل الجميع.

وكان بوريل أجرى اتصالًا ليل أمس مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحث خلاله تطورات المفاوضات الجارية بين الأطراف المتبقية في الاتفاق وإيران في فيينا.

وتشترط طهران رفع العقوبات المفروضة عليها للتراجع عن انتهاكاتها المستمرة لبنود الصفقة الدولية.

(د ع)