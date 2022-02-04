فيما يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، جدد الاتحاد الأوروبي تحذيره لموسكو.

فقد أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة هاندسلبلات، "لقد أعددنا عقوبات مالية واقتصادية، تتضمن تقييد الوصول إلى رؤوس الأموال الأجنبية وتضع ضوابط على التصدير، وخاصة على السلع التقنية".

إلى ذلك، أوضحت أن خط أنابيب نورد ستريم2 المثير للجدل على بحر البلطيق قد يشكل جزءاً أيضاً من حزمة العقوبات هذه، مضيفة "هذا يعتمد على سلوك الروس".

وكانت فون دير لاين شددت أمس على أن أي اعتداء على أوكرانيا سيكلف موسكو الكثير، مؤكدة أن الاتحاد موحد في موقفه تجاه هذا الملف.

يذكر أنه، منذ نهاية 2021، تتوالى الاتهامات لروسيا بحشد أكثر من مائة ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ هجوم أو غزو على الأخيرة.

(ل د)