وقالت شبكة روسيا اليوم أنه وفقاً للوثيقة فقد طال الإجراء كلا من البنوك الروسية التالية: "في تي بي" و"روسيا" (Rossiya) و"أتركيتيا" و"نوفي كوم بنك" (Novikombank) و"بروم سفياز بنك" و"سوفكوم بنك" و"VEB.RF"، بحسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

ومن المقرر أن يطبق قرار فصل هذه البنوك الروسية عن منظومة "سويفت" ابتداءً من 12 آذار/ مارس 2022.

كذلك يحظر "تسليم أو تحويل أو تصدير" الأوراق النقدية اليورو إلى روسيا، لكن مع وجود عدد من الاستثناءات. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن تشديد العقوبات مرتبط بتفاقم الوضع في أوكرانيا.

وفرض الغرب مجموعة من العقوبات، الذي وصفها "بالشديدة"، على روسيا، بعد أن تحركت عسكرياً في أوكرانيا.

(ش ع)