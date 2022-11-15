​​​​​​​الاتحاد الأوروبي يدين القصف الإيراني على جنوب كردستان

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الثلاثاء، "ندين بأشد العبارات تجدد القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق"، مشدداً على أن "طهران تنتهك سيادة وسلامة العراق".

ودعا البيان إلى "إنهاء الهجمات المتكررة على إقليم كردستان العراق" مجدداً دعمه للعراق في هذا الشأن.

كما وأدان البرلمان العربي أيضاً، في وقت سابق من اليوم، خلال بيان كتابي القصف الإيراني على عدة مناطق في جنوب كردستان، وقال إنه "يدين الهجوم الصاروخي والمدفعي من قبل الجمهورية الإيرانية على بلدة كويسنجق شرق أربيل في إقليم كردستان بجمهورية العراق، والذي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والمصابين".

وكانت وكالة روج نيوز، قد قالت أمس، إن ثلاث طائرات مسيّرة قصفت مقرات لأحزاب كردية، في قضاء عربت التابع للسليمانية، بالتزامن مع قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين في قضاء كويسنجق ضمن هولير، بالإضافة إلى استهداف ناحية سيدكان شمال هولير.

وأسفر القصف عن فقدان وإصابة 9 أشخاص، حسب ما أعلن وزير صحة جنوب كردستان، سامان برزنجي، أمس الإثنين.

(د ع)