​​​​​​​الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم الكثير من الدعم العسكري لمولدوفا

وقال ميشال، في مؤتمر صحفي مع الرئيسة المولدوفية، مايا ساندو، في العاصمة كيشيناو، اليوم، بحسب وكالة فرانس برس، إن "الاتحاد الأوروبي متضامن بشكل كامل مع مولدوفا".

وأكد أنه "من واجب أوروبا مساعدة وزيادة دعمها لاستقرار مولدوفا وأمنها وسلامتها الإقليمية".

إلى ذلك، أشار إلى أن "الاتحاد يخطط هذا العام لزيادة دعمه بشكل كبير عبر تسليم معدات عسكرية إضافية للقوات المسلحة".

من جهته، قال المتحدث باسم حرس الحدود الأوكراني، أندريه ديمشينكو إن "كييف لم تسجل أي حشد للقوات والمعدات العسكرية على الحدود مع مولدوفا حالياً".

كما أضاف أن "الانفجارات والاستفزازات في ترانسنيستريا جزء من لعبة الكرملين الذي يستخدم تلك المناطق لزعزعة استقرار المنطقة".

وأتت تلك التصريحات بعد أكثر من أسبوع على وقوع ثلاث هجمات مسلحة استهدفت وزارة أمن الدولة في العاصمة تيراسبول، ومركزاً للإذاعة، ووحدة عسكرية، في ترانسدنيستريا الانفصالي، ما دفع السلطات المحلية لرفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "الأحمر".

وتمتلك موسكو قوات في تلك المنطقة لحراسة أطنان من الذخيرة المخزنة فيها منذ ما قبل انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.

كما لديها قوات لحفظ السلام هناك بعد صراع بين القوات الانفصالية وقوات مولدوفا.

إلى ذلك، تعتبر ترانسدنيستريا التي تحد أوكرانيا من الجنوب الغربي، غير معترف بها من قبل أي دولة عضو في الأمم المتحدة، على الرغم من أن لديها كيانها السياسي وبرلمانها وجيشها وجهاز شرطتها الخاص بها.

وفي حين يطالب الطرف المدعوم من روسيا الاعتراف به كدولة مستقلة، تعده مولدوفا جزءاً منها.

وكانت مولدوفا، مثل أوكرانيا، سابقاً جزءاً من الاتحاد السوفييتي حتى حل الرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف الدولة الشيوعية المترامية الأطراف في التسعينات. وقد فاقم التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا مخاوفها الأمنية، من توسع الروس نحو حدودها.

(ل د)