​​​​​​​الاتفاق الأخير يدخل يومه الخامس بدرعا البلد.. هدوء حذر وترقب لتسوية أوضاع بعض الرافضين

ويسيطر الهدوء على عموم مدينة درعا البلد بعد أن دخل الاتفاق الأخير يومه الخامس على التوالي، إذ تواصل قوات حكومة دمشق عمليات التفتيش برفقة "الشرطة العسكرية الروسية"، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، من المرتقب أن يتم التطرق خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة إلى ملف الرافضين للاتفاق في كل من حي طريق السد ومخيم درعا، بغية تهجيرهم أو عدولهم عن قرارهم وإلا فإن حكومة دمشق والروس يهددان بعملية عسكرية.

وكان المرصد أفاد أمس بانسحاب قوات حكومة دمشق والمجموعات التابعة لها من حواجز ونقاط النخلة والشياح والمزارع التي كانت تحاصر درعا البلد، بعد انسحابها من حاجز السرايا وبذلك يُفك الحصار عن المنطقة بعد نحو 80 يوماً من الحصار.

(د ع)