​​​​​​​الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.. الليرة التركية تواصل انزلاقها إلى القاع

وكشفت وزارة الخزانة والمالية التركية أنه سيتم الإعلان عن سلسلة من "الخطوات الموجهة نحو الحلول" الجديدة للاقتصاد المحاصر بارتفاع التضخم وانزلاق الليرة.

وساعد هذا الإعلان في وقف بعض الانخفاضات في العملة، ولكن ثبت أنه لم يدم طويلا، إذ بدا أن الليرة مهيأة لتسجل أسوأ أسبوع لها منذ آذار/ مارس الماضي، مدفوعة بمخاوف من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وسط تصاعد التضخم، وفق ما نقلته صحيفة العرب.

وتراجعت الليرة إلى 17.27 عند نقطة واحدة مقابل الدولار، مما جعلها تقترب من أدنى مستوياتها القياسية في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وأدى تعهد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة في وقت سابق من الأسبوع إلى زيادة ضغط البيع على العملة.

وعلى مدار الأسبوع الحالي تراجعت العملة بنسبة 4.6 في المائة. ومن المقرر أن تسجل أكبر انخفاض أسبوعي لها في ما يقرب من ثلاثة أشهر. وقد سجلت تراجعاً بواقع 15 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام، ما جعلها الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وأدت الليرة الضعيفة والارتفاع في أسعار السلع العالمية في أعقاب التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في أواخر شباط / فبراير الماضي، إلى زيادة التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا إلى أكثر من 73 في المائة الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ عام 1998.

وأجبر أردوغان، الذي يواجه الانتخابات في غضون عام، البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 14 في المائة بعد خفضها بمقدار تراكمي قدره 500 نقطة أساس خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2021.

ويرى أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تضخم أسرع في المستهلك، وهو أمر يتعارض مع الافتراضات الأساسية التي يتبناها محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال إن "تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة"، مما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في العملة.

(د ع)