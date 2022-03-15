​​​​​​​الاستمرار بإيقاد شعلة النوروز وسط احتفالات في الحسكة

يصادف عيد النوروز الـ21 من آذار، ومع اقتراب حلوله نظم حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم حفلاً فنياً أوقدت فيه شعلة النوروز، للإعلان عن البدء باحتفالات النوروز في روج آفا التي تستعد للاحتفال بهذه المناسبة، وذلك تحت شعار "نوروز حرية القائد آبو".

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت في حديقة الخابور في حي تل حجر بمدينة الحسكة، أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية.

وزينت حديقة الخابور بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشهداء، وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية ويافطات كتب عليها "نوروز 2022 مبارك، هذا العام عام الانتصارات، هلموا لمعركة الحرية، حرية القائد أوجلان حرية الشعوب المضطهدة".

وانطلقت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبد الغني أوسو، والذي بارك قدوم أعياد النوروز، وقال " النوروز يعني اليوم الجديد، النوروز ليس للمكون الكردي فقط بل لكافة الشعوب".

وأضاف عبد الغني أوسو "فمنذ القدم وحتى الآن شعوب المنطقة حاربت الظلم والاستبداد ومن أجل ذلك انطلق نوروز، وجميعنا يعلم أسطورة كاوا الحداد وكيف كسر عزيمة الضحاك، بل وكسر جميع الأنظمة الحاكمة التي تبنى على الظلم".

ونوه أوسو، بأن هذا النوروز للقائد عبد الله أوجلان المعتقل في سجون الظلم والاستبداد في دولة الاحتلال التركي، ولن نتوقف حتى حصول القائد على حريته.

وانتهت الفعالية بإيقاد شعلة النوروز، وتقديم مجموعة من الفرق الغنائية فقرات غنائية وسط عقد الحضور حلقات من الدبكات الشعبية.

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ANHA