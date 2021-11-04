​​​​​​​الاستخبارات التركية ومرتزقتها يختطفون مسنين اثنين من أهالي موباتا في عفرين المحتلة

وقال المصدر أن الاستخبارات التركية (MIT) ومرتزقة "الشرطة العسكرية" اختطفوا مسنين اثنين من أهالي قرية كمروك التابعة لناحية موباتا، في الأول من شهر تشرين الثاني الجاري.

وذكر أسماء المختطفين وهما: "بوهير مصطفى إبراهيم (55) عاماً ـ عبد القادر مصطفى محمد (56) عاماً".

وبحسب المصدر نفسه؛ فإن الاستخبارات التركية اختطفت المسنين بحجج وتهم واهية واقتادتهما إلى سجن معراته المركزي بمدينة عفرين المحتلة.

وأوضح المصدر أن المرتزقة طالبوا ذوي المختطفَين بمبلغ مالي قدره 1500 ليرة تركية لقاء الإفراج عنهما، مشيراً بأن مصيرهما ما زال مجهولاً.

(ف إ/ س ر)

ANHA