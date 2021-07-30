​​​​​​​الاستخبارات التركية ومرتزقتها تختطف 5 مواطنين من قرى عفرين المحتلة

وقالت المصادر لوكالتنا أن الاستخبارات التركية ومرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية" التابعة للاحتلال، اختطفت مواطنين اثنين من أهالي قرية شُوربة التابعة لناحية موباتا، بحجج وتهم واهية.

"والمواطنين هما كل من (نهاد بيرم 45 عاماً ـ عبدين عمر 55 عاماً)، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة"، بحسب المصادر.

ووفقاً لهذا، فإن مرتزقة ما تسمى "الشرطة المدنية" أقدموا على مداهمة منزل المواطنين (أحمد رشيد حسين 50 عاماً ـ أصلان شيخموس حبش 38 عاماً) من أهالي قرية كيلا التابعة لناحية بلبلة واختطافهما.

أما في قرية كاريه التابعة لناحية بلبلة، أقدمت الاستخبارات التركية على اختطاف المواطن (عماد عرب) أثناء تواجده في إحدى المحلات بمركز الناحية، وتفتيش جهازه المحمول، وذلك بحجة التعامل مع مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً، على ما أفادت المصادر.

ويواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ احتلال مقاطعة عفرين في الـ 18 من آذار عام 2018، اختطاف السكان الأصليين بحجة تعاملهم مع مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً، وبحسب شهود من المنطقة فإن الاحتلال التركي يختطف المدنيين بغية تضييق الخناق عليهم وتهجيرهم من ديارهم، لمواصلة سياسات التغيير الديمغرافي في عفرين المحتلة.

(ف إ/ س ر)

ANHA