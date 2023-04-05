​​​​​​​الاستخبارات التركية تشترط العمالة مقابل الإفراج عن امرأة عفرينية وأطفالها

أفادت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، بأن استخبارات دولة الاحتلال التركي، اختطفت امرأة كردية من عفرين برفقة أطفالها الـ 4، في مدينة إسطنبول التركية، منذ أكثر من 3 أشهر.

وأشارت المنظمة في تقرير نشرته على معرفاتها الرسمية "فيسبوك" بأن دولة الاحتلال التركي ترفض الإفصاح عن مكان وجود العائلة أو الإفراج عنهم، إلا بشرط أن يقبل "شقيق المرأة المختطفة والمقيم في مناطق الشهباء العمل والتجنيد لصالح الاستخبارات التركية".

في التفاصيل، أوضحت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، أن المرأة المختطفة كانت قد قدِمت مع أطفالها الـ4 إلى مدينة إسطنبول منذ سنة، حيث كان يقيم زوجها "إدريس موسى" وهو من أهالي قرية جقماق صغير التابعة لناحية راجو بعفرين المحتلة.

والمختطفون هم (دجلة جمال بكر من مواليد 1993 من أهالي قرية مروانية التحتانية/عفرين) وأطفالها (ماريا إدريس موسى، من مواليد2011، مروان إدريس موسى 2013، محمد علي إدريس موسى، ميرا إدريس موسى2021) وفقاً للمنظمة.

(ي م)