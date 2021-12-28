​​​​​​​الاستخبارات التركية تختطف طالبة ووالدها بعد وصولهما إلى عفرين المحتلة بنحو أسبوع

وبحسب مصدر من ناحية راجو، أقدمت الاستخبارات التركية وبرفقة مرتزقة الشرطة العسكرية، يوم الأحد المصادف 26-12-2021، على اختطاف طالبة جامعية ووالدها بمقاطعة عفرين المحتلة، بعد عودتهما من مدينة حلب بنحو أسبوع.

وكشف المصدر أسماء المختطفيْن، وهما الطالبة سيلين حسن (21 عاماً) ووالدها علي حسن (50 عاماً)، من أهالي قرية ميدانا التابعة لناحية راجو بمقاطعة عفرين المحتلة.

واخُتطف الأب وابنته من منزلهما في القرية، بحسب المصدر الذي ذكر أيضاً أن سيلين طالبة في جامعة حلب وتدرس في قسم الكيمياء بكلية العلوم، وعادت إلى مدينتها عفرين رفقة والدها قبل نحو أسبوع، حيث تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيرهما مجهولاً حتى الآن.

(آ ر/ س ر)

ANHA