​​​​​​​الاستخبارات التركية تختطف شاب إيزيدي في مدينة إسطنبول

أفادت مصادر أن الاستخبارات التركية (MIT) اختطفت في الأول من آب الجاري الشاب غريب حسين سيدو 22) عاماً) من أهالي قرية بافليون التابعة لناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة.

وأشارت إلى أن جهاز الاستخبارات اختطفت الشاب غريب أثناء عودته من عمله في مدينة إسطنبول، حيث اقتادوه إلى مركز الأمن التركي في المدينة.

وتزامن اختطاف الشاب الإيزيدي مع حلول السنوية الـ9 للإبادة الجماعية التي ارتكبتها داعش بحق المجتمع الإيزيدي في الـ3 من آب 2014.

وبينت المصادر بأن أسرة الشاب تتخوف من تسليمه لمرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في مدينة إدلب.

(ج س)

ANHA