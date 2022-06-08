​​​​​​​الاستخبارات التركية تختطف مواطناً من أهالي عفرين المحتلة في إسطنبول التركية

بحسب مصدر، فقد أقدمت الاستخبارات التركية بتاريخ 5 حزيران الجاري، على اختطاف المواطن محمد صالح من أهالي قرية "قورنه" التابعة لناحية بلبلة في مقاطعة عفرين المحتلة.

أضاف المصدر، أن الاستخبارات التركية اخطفت المواطن من مدينة إسطنبول التركية وذلك دون توجيه أي تهمة له، حيث لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

الجدير بالذكر أن العديد من المواطنين من أهالي مقاطعة عفرين المحتلة الذين قصدوا تركيا بدافع العمل، يتعرضون للاختطاف في المدن التركية، وذلك في استمرار للجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال التركي بحقهم هناك.

(آ ر/ س ر)

ANHA