​​​​​​​الاستخبارات التركية تختطف مواطناً في جندريسة

حسب مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، فقد اختطفت الاستخبارات التركية في الخامس من أيلول الجاري، المواطن "مصطفى مراد ترك" من أهالي ناحية جندريسة التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

وقال المصدر إن ترك اختطف من منزله في الحي التحتاني بناحية جندريسة من قبل الاستخبارات التركية، ليقتادوه إلى جهة مجهولة، ويفرضوا على ذويه مبلغ 6 آلاف دولار أميركي مقابل إطلاق سراحه.

وتنتهج دولة الاحتلال عبر جرائم القتل والخطف والنهب والسلب والاغتصاب والاعتداء التي يرتكبها مرتزقتها وجهازها الاستخباراتي سياسة الترهيب لدفع ما تبقى من أهالي عفرين نحو التهجير، لتغيير ديمغرافية المقاطعة.

(آ ر/س ر)

ANHA