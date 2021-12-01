​​​​​​​الاستخبارات التركية تختطف أمًّا ورضيعها مع عدد من ذويها في ريف كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر، فإن الاستخبارات التركية داهمت منزل مروان العريف، في قرية الحويجة التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة، واختطفت المواطنة كفاء العريف من عشيرة المشهور مع طفلها الرضيع.

وأفاد المصدر أنه "بعد مشادة كلامية ورفض الأسرة اختطاف كفاء اتبعوها باختطاف الزوج مروان العريف ووالده قاسم".

وبيّن المصدر أنه تم نقلهم إلى ما يسمى بـ "فرع مكافحة الارهاب" في مركز مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة.

وتستمر جرائم المحتل التركي ومرتزقته بحق من تبقّى في المناطق المحتلة من نهب للممتلكات واختطاف المدنيين بحجج وذرائع كيدية بقصد ابتزازهم والتنكيل بهم، ومن بينها اختطاف النساء والرضّع، وتعدّ هذه الحادثة الثانية في مقاطعة كري سبي المحتلة، حيث تم من قبل اختطاف امرأة ورضيعها في بلدة حمام التركمان التابعة للمقاطعة المحتلة.

(ج)

ANHA