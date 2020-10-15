​​​​​​​الاستخبارات التركية تختطف 5 مدنيين من عفرين المحتلة

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلتنا من مصدر خاص في ناحية موباتا بعفرين المحتلة، فإن استخبارات الاحتلال التركي وبمساعدة من ما يسمون "الشرطة المدنية" التابعين له أقدموا على اختطاف 4 مدنيين من قرية آفراز ومركز ناحية موباتا.

المصدر ذكر أسماء المختطفين وهم كل من " فرات أحمد، زوزان مستو كبك، عبد المطلب محي الدين شيخ نعسان، إضافة للمواطن حسن إيبشانو.

المصدر نقل للمراسلة أن الاستخبارات التركية نقلت المختطفين إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، أفادت منظمة حقوق الإنسان في عفرين- سوريا بأن مختار قرية أيكي دام في ناحية شرا نبي عمر اختطف أيضاً من قبل الاستخبارات التركية ونقل هو الآخر لجهة مجهولة وسط انقطاع الأخبار عن مصيره.

ويتعرض المدنيون في عفرين لعمليات اختطاف مستمرة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، فيما تعمل الاستخبارات التركية على نقل بعضهم إلى داخل الأراضي التركية وزجهم في معتقلاتها في جرائم تتعارض مع كافة القوانين الدولية.

(م ح/سـ)

ANHA