​​​​​​​الاستخبارات التركية تختطف ٣ مواطنين بينهم امرأة في ريف كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من ريف مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام الاستخبارات التركية ومرتزقتها يوم أمس الأربعاء، بمداهمة بلدة حمام التركمان، واختطفوا رجلين وامرأة من البلدة، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وبين المصدر أن المختطفين هم كل من" ثامر العساف (عشيرة الطوبال التركمانية)، وسام خليل العثمان (عشيرة الباكيرات التركمانية)"، والمرأة من المكون الكردي لم يتسنَ معرفة اسمها".

هذا وتكثر حالات الخطف في المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بهدف التضييق على السكان الأصليين ودفعهم إلى الهجرة في لاستكمال عمليات تغيير ديموغرافية المنطقة، بالإضافة إلى ابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية لقاء الإفراج عنهم.

حيث وثقت وكالتنا في بداية الشهر الجاري طلب متزعمي مرتزقة أردوغان في مقاطعة كري سبي المحتلة مبلغ ١١ مليون ليرة سورية من ذوي المختطف، حافظ الجاسم من بلدة العلي باجلية لقاء الإفراج عنه.

(د)

ANHA