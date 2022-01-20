​​​​​​​الاستخبارات العراقية تلقي القبض على داعشي خطير

وقالت الوكالة في بيان: إنه "بإشراف ومتابعة ميدانية من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومن خلال عملية استخبارية كبيرة تمثلت بمتابعات أمنية دقيقة وتقاطع للمعلومات، أثمرت عن تمكن وكالة الاستخبارات من الإطاحة بواحد من أهم عناصر عصابات داعش الإرهابية في العراق والمطلوب قضائياً، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، فيما يسمى بولاية شمال بغداد"، بحسب ما أفادته وكالة الأنباء العراقية "واع.

وأضافت أن "بالتحقيق الأول معه اعترف بمسؤوليته عن نقل الإرهابيين الانتحاريين وزرع العبوات الناسفة في بغداد واشتراكه في العديد من العمليات الإرهابية التي استخدمت فيها الأسلحة الكاتمة للصوت".

وتابعت، أن "الإرهابي اعترف أيضاً بنقل عدد من الانتحاريين الإرهابيين عام 2016 الذين استهدفوا مدينة الكاظمية المقدسة ومنطقة الحرية، كما اعترف بنقل ثلاثة إرهابيين قاموا باستهداف معمل غاز التاجي في العام نفسه".

وأشارت إلى أنه "في العام 2019 اعترف الإرهابي عن مسؤوليته بزرع عبوات ناسفة استهدفت الأبرياء الآمنين في مدينتي الشعلة وسوق الأربعة آلاف في منطقة الشعب"، مبينة، أن "الارهابي اشترك أيضاً بعملية إرهابية استخدمت فيها أسلحة كاتمة للصوت في منطقة شاطئ التاجي في العام نفسه استهدفت عجلة تابعة لمديرية مكافحة المتفجرات".

وأوضحت، إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل بما اقترفت يداه الآثمتان من جرم بحق أبناء شعبنا".

(ل د)