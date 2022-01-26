​​​​​​​الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 من مرتزقة داعش

وذكر بيان خلية الإعلام الأمني، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال المعلومات الدقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب)"، بحسب ما أفادته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف البيان، أن "الإرهابي الأول اعترف بعمله فيما يسمى (ديوان الجند الهندسة العسكرية) تم تكليفه بالإشراف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل، ووضع خطة محكمة من حفر الخنادق والأنفاق على طول خط الصد قبل تحريرها، لكونه ضابطاً في الجيش السابق".

وأشار إلى، أن "الإرهابي الثاني عمل بزرع العبوات الناسفة في ما يسمى قاطع كركوك، واشترك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في جبل عسل وعجيل، واستمر بالعمل حتى عام 2021 في إنشاء الأوكار وزرع العبوات إلى حين إلقاء القبض عليه".

وتابع "أما الإرهابي الثالث فقد عمل في ما يسمى (ديوان الجند) عسكر صلاح الدين الأيوبي وكُلّف بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات داعش، واشترك كذلك في عمليتين إرهابيتين ضد قوات البيشمركة".

ولفت البيان إلى، أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً واتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

(ل د)