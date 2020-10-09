​​​​​​​الاستخبارات العراقية تكشف علاقات تركيا بداعش

وأضاف تقرير الصحيفة أن أحد أشقاء البغدادي الثلاثة الذي سافر عدة مرات إلى تركيا كان أكثر حاملي رسائله ثقة حول عمليات مرتزقة داعش في سوريا والعراق.

وأوضح التقرير المستند إلى مسؤولين في الاستخبارات العراقية، أن عملية البحث عن مهندس داعش المراوغ الرجل الذي كان يُعرف سابقًا باسم "الشيخ غير المرئي" أو "جمعة"، انتهت في 26 تشرين الأول/أكتوبر، بعد مقتل البغدادي في غارة أمريكية بقرية باريشا في إدلب الحدودية شمال غرب سوريا العام الماضي.

وقال مسؤول كبير في المخابرات العراقية: "كنا نراقب شخصًا كان يعمل كرسول للبغدادي وكان يسافر كثيرًا إلى تركيا ويعود"، كان ذلك شقيق البغدادي.

واكتشفت الأجهزة الأمنية العراقية التي تعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة، عبر الحدود السورية التركية لأول مرة في نهاية عام 2018 قبل ظهوره في إسطنبول.

وذكر عميل استخبارات عراقي شارك في عملية التعقب، أن جمعة شقيق البغدادي كان على اتصال بشخص في تركيا يقوم بتسليم رسائل البغدادي والعكس، بخلاف أن شقيق البغدادي كان على علاقة قوية بقادة داعش في العراق ويستلم منهم رسائل عن قواتهم وأموالهم والتخطيط "للعمليات الإرهابية".

وقال المسؤول إن العراقيين والأمريكيين أجروا عملًا استخباراتيًّا مشتركًا لتعقب جمعة لمدة خمسة أشهر، لكن لم يتضح ما إذا كان سَلم الرسائل إلى البغدادي شخصيًّا.

وتعرض مرتزقة داعش لخسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة في سوريا والعراق، إلا أن مراقبين رفضوا التقليل من خطورته وضرورة مواجهة خلاياه النائمة التي تقوم بين الحين والآخر "بعمليات إرهابية" لإثبات وجوده.

(ش ع)