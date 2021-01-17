​​​​​​​الاستخبارات العراقية تضبط منصات للصواريخ وكمية من السلاح في كركوك

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

وأضافت الوكالة في بيانها، أن العملية أسفرت عن ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ و14قوانة مدفع رشاش عيار 57 و6 صواريخ متوسطة و24 قنبرة هاون عيار 60 ملم و55 حشوة قنابر، موضحةً أنه "تم العثور على تجهيزات عسكرية مختلفة داخل أحد الدور الفارغة في قرية السدرة التابعة لقضاء الدبس، من مخلفات عصابات داعش الارهابية".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر".

(ي م)