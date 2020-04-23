​​​​​​​الاستخبارات الأميركية تنفي وصول قمر إيران إلى مدار الأرض

نفت الاستخبارات الأميركية، أمس الأربعاء، ادعاء إيران إطلاقها قمراً صناعياً بنجاح.

وأفادت وكالة "الحرة" نقلاً عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن "الاستخبارات لم ترصد دخول أي قمر صناعي إيراني إلى مدار الأرض".

وأشار المصدر إلى فشل عملية إطلاق القمر الصناعي الإيراني بالقول: "المعلومات ترجح فشل عملية الإطلاق".

وعقب فشل إيران في إطلاق قمر صناعي علمي في التاسع من شباط/فبراير هذا العام, أعلنت طهران أمس الأربعاء، أنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري.

وذكر موقع الحرس الثوري "سباه نيوز" أن القمر "نور 1" أطلق بنجاح صباح الأربعاء "بوساطة صاروخ من طراز 'قاصد' من صحراء إيران المركزية"، موضحاً أن القمر الاصطناعي "استقر في مداره حول الأرض على ارتفاع 425 كيلومتراً".

وبث التلفزيون الحكومي صوراً وصفها أنها للقمر الاصطناعي الذي تم تركيبه على صاروخ لإطلاقه الأربعاء.

هذا وتتهم الولايات المتحدة برنامج إيران الفضائي، ووصفت على وجه الخصوص إطلاق طهران صاروخاً بهدف وضع قمر اصطناعي في المدار في يناير 2019، بأنه "استفزاز" وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2231.

ويدعو القرار إيران إلى "الامتناع عن القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية المصممة لحمل رؤوس نووية، بما في ذلك تلك التي تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ البالستية".

وتؤكد طهران، التي تنفي التخطيط لامتلاك سلاح ذري، أن برامجها البالستية والفضائية قانونية ولا تنتهك القرار.

(ر ح)