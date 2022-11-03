​​​​​​​العشرات من الشبيبة ينددون خلال مظاهرة بتمديد حظر اللقاء مع القائد أوجلان

نظمت اليوم الخميس، لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، مظاهرة منددة بالعزلة على القائد عبد الله أوجلان.

وتجمع العشرات من الشبيبة وممثلي المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، عند مفرق مخيم سردم، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وشهداء مقاومة العصر بمرحلتها الأولى والثانية، ويافطات كتب عليها "كفى للعزلة والاحتلال، آن أوان تحرير عفرين وحرية القائد آبو"، و "نحمي القائد عبد الله أوجلان ونعاهد برفع سوية النضال".

انطلقت المظاهرة باتجاه حديقة الأحداث في مقاطعة الشهباء، وهم يرددون شعارات تحي مقاومة القائد عبد الله أوجلان، وتحي مقاومة الكريلا وأهالي عفرين المقاومين.

مع وصولهم إلى ساحة الحديقة، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أدلي ببيان إلى الرأي العام، قرأه باللغة الكردية عضو لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين، آفدار علو، وباللغة العربية قرأته عضوة مجلس عوائل الشهداء لوليان داود.

قال البيان في مستهله إنه "ما زالت المؤامرة مستمرة على الشعب الكردي في شخص القائد آبو"، لافتاً أن القائد يتعرض لعزلة وتجريد المثقل وتعذيب بدني ونفسي.

وأشار البيان إلى تمديد حظر اللقاء مع القائد لـ 6 أشهر أخرى، مبيّناً أن هذا التمديد دلالة على الذهنية الفاشية للدولة التركية.

كما نوه أن القوى التي أسرت القائد تتجاهل كل المعايير الأخلاقية والإنسانية والكونية وتساند الدولة التركية الفاشية ضد "حقوق شعبنا العادلة" في سياسة الإبادة وارتكاب المجازر بالأسلحة المحرمة دولياً على جبال الحرية.

ودعت لجنة شبيبة عوائل الشهداء كافة القوى المدافعة عن الحرية والديمقراطية والسلام ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن والمجتمع الدولي للقيام بمسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية بالضغط على حكومة العدالة والتنمية للإفراج عن القائد وجميع معتقلي الرأي والناشطين السياسيين في سجون الفاشية التركية.

وعاهدت اللجنة في ختام بيانها على الاستمرار في تصعيد نضالها وكفاحها وتكثيف فعالياتها في جميع الساحات حتى نيل الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بالعزلة المفروضة على القائد.

(آ ر/ س ر)

ANHA