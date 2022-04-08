​​​​​​​العشرات في زركان ينضمون إلى قوى الأمن الداخلي لمجابهة هجمات جيش الاحتلال التركي

في وقت تمني فيها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها النفس بتهجير سكان المنطقة عبر الهجمات المتكررة وعبر الحرب الخاصة، انضم عشرات الشبان في ناحية زركان في مقاطعة الحسكة إلى قوى الأمن الداخلي في الناحية.

وقرر 32 شاباً من زركان الانضمام إلى قوى الأمن الداخلي بعد تعرض مركز القوى إلى هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي في خطوة تعكس مدى تمسك الأهالي بأرضهم وإرادة المقاومة لديهم

وقال الإداري في قوى الأمن الداخلي في ناحية زركان، آلان داوود: "استُهدف مركزنا في يوم خاص يُحتفل فيه بميلاد القائد أوجلان. لقد وقع القصف حوالي الساعة 17:15. هذه المرّة الأولى التي يُستهدف فيها مركزنا بالمسيّرة. إنهم يريدون إخافة الشعب وإفراغ المنطقة من المدنيين ومؤسساتهم".

وتابع الإداري" لكننا لا نسمح بهذه المخططات. إن إرادتنا قوية، كما أنّنا نثق بقواتنا. لم يتخلَّ شعبنا عن أرضه رغم كل هذه الهجمات الكبيرة. حيث يتوجه الأهالي إلى القرى أثناء القصف إلّا أنهم يعودون في اليوم التالي بعد توقفه".

وأكد "إنّ قوتنا تتعزّز كلما واجهنا الهجمات. فقد انضّم 32 شخصاً إلى قوى الأمن الداخلي عقب استهداف مركزنا. فليعلموا جيداً أنّنا لن نسمح لأحد بالسيطرة على أرضنا واحتلالها".

(م)

ANHA