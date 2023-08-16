​​​​​​​العشائر الكردية تدين الإساءة لأحد رموز قبيلة الجبور وتؤكد مساندتها للقبيلة

أدانت العشائر الكردية، عبر بيان كتابي للرأي العام، نشره مجلس العشائر الكردية في الجزيرة، على معرفاته في التواصل الافتراضي، تعليقاً على ما شهدته مدينة الحسكة، والإهانة التي تعرض لها شيخ قبيلة الجبور في الحسكة، عبد العزيز المسلط، من قبل مرتزقة الدفاع الوطني ومتزعمها.

وقال البيان في مستهله: "تمر الجزيرة السورية في هذه الأيام بأوقات عصيبة فالحشود العسكرية الدولية والإقليمية تتزاحم بكل الاتجاهات وتدق طبول الحرب بكل طاقاتها، إلى جانب أحداث ظهرت في الآونة الأخيرة، أرجعتنا إلى أيام غابرة، حيث امتدت إلى الإساءة للرموز العشائرية والوطنية، ويستشف منها وجود خطط خبيثة من أطراف خارجية لزرع الفرقة بين النسيج الاجتماعي والعشائري".

وأضاف البيان مديناً الإهانة، ومعرباً عن موقف العشائر الكردية "إن الجزيرة وأهلها وعشائرها عاشت في حب ووئام عبر تاريخها القديم والمعاصر إلى أن امتدت الأيدي الغريبة بيننا، ونحن في مجلس العشائر الكردية ندين ونستنكر الإساءة إلى الرموز الوطنية، ونقف مع قبيلة الجبور بكل طاقتنا لإزالة هذا الغبن عن القبيلة العريقة".

وشدد البيان: "نشد على يد حكماء وعقلاء الجبور، وخاصة آل الملحم، بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن التصعيد قدر المستطاع، ونناشد فيهم الحكمة والحلم العشائري في الدعوة إلى التهدئة ليصار إلى إحقاق الحق ورفع الغبن عن القبيلة العريقة".

وفي نهاية البيان أبدى مجلس العشائر الكردية في الجزيرة السورية عن استعداده للقيام بما يجب؛ لرأب الصدع وإحقاق الحق.

(م ح)

ANHA