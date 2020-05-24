​​​​​​​العشائر العربية: ممتنون لـ قسد ونؤكد بأننا نشاركهم خنادق المقاومة

توجه العشرات من أعضاء الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة والرئاسة والمشتركة للمجلس التشريعي وعدد كبير من شيوخ ووجهاء العشائر في منطقة الطبقة إلى مزار الشهداء، وذلك لتهنئة ذوي الشهداء الذين توافدوا مع ساعات الصباح الباكر صوب أضرحة أبنائهم التي زُينت بأكاليل الورود.

وكان في استقبال الوفد العشرات من الأسر إلى جانب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ومجلس عوائل الشهداء.

وتكريماً لدورهم في الدفاع عن المنطقة وحمايتها توجه وفد الإدارة المدنية وشيوخ العشائر العربية إلى مقر مجلس الطبقة العسكري لمباركة القوات وتهنئتها بحلول عيد الفطر السعيد.

خلال الزيارة وباسم العشائر العربية في المنطقة هنأ الشيخ حامد الفرج شيخ قبيلة الولدة والرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الطبقة شعب المنطقة بحلول عيد الفطر السعيد، مؤكداً "في هذا اليوم المميز نؤكد على امتنانا لقوات سوريا الديمقراطية، هذه القوى الإنسانية التي كتبت التاريخ بدماء شهدائها، ورسمت خيوطاً لشمس الحرية التي أشرقت بعد أعوام في مدينتنا الحبيبة، فلولا هذه القامات التي أمامنا لما كُتب لنا العيش بكرامة وحرية في هذا اليوم".

وأضاف الفرج خلال كلمته "نحن العشائر العربية في المنطقة نؤكد على وقوفنا بصف واحد إلى جانب قواتنا في وجه أي معتدٍ على أرضنا، وسنشاركهم خنادق الدفاع والمقاومة كما حصل في الرقة ودير الزور ورأس العين وتل أبيض"..

ومن المقرر أن يواصل وفد الإدارة المدنية الديمقراطية برفقة شيوخ ووجهاء العشائر جولته، حيث سيزور حواجز قوى الأمن الداخلي ومركز قوى الأمن الداخلي لإقليم الرقة إلى جانب النقاط الثابتة داخل المدينة.

(ع أ)

ANHA