​​​​​​​الأسد يصدر مرسوماً بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء

أصدر بشار الأسد اليوم، المرسوم الذي ينص على تسمية فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة، بحسب ما أوردته وكالة محسوبة على حكومة دمشق.

ويأتي هذا التعديل الحكومي في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي في مناطق حكومة دمشق، كما أنه إجراء ترقيعي لا طائل منه، في ظل النظام المركزي التي تنتهجه حكومة دمشق والتي كانت أحد أهم أسباب أزمة 2011 والتي ما زالت مستمرة إلى الآن.

(م ش)