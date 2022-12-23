​​​​​​​العريضة المطالبة بإيقاف الهجمات التركية ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة

وأعلن مركز الدبلوماسية المجتمعية في شمال وشرق سوريا بالتعاون مع 17 مؤسسة مجتمع مدني يوم الأربعاء، عن توقيع أكثر من 300 منظمة مدنية وشخصيات اعتبارية من 29 بلد حول العالم على عريضة مطالبة بإيقاف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، بعد إطلاق حملة لجمع التواقيع في 2 كانون الثاني/ديسمبر الجاري.

لإيصال هذا المطلب، وأرسل مركز الدبلوماسية المجتمعية في شمال وشرق سوريا عريضة الحملة المطالبة لوقف الهجمات التركية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر البريد الإلكتروني.

وكان قد شارك في حملة جمع التواقيع كل من "مركز الدبلوماسية المجتمعية، مؤتمر أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا، حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، منظمات المجتمع المدني في الرقة، منظمات المجتمع المدني في الطبقة، مؤتمر ستار، تجمع نساء زنوبيا، منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، اتحاد الإعلام الحر، اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان (HRRK)، جامعة روج آفا، حركة الثقافة والفن، لجنة البلديات والبيئة في إقليم الجزيرة، رابطة عفرين الاجتماعية، مجلس إدلب الخضراء، فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، جمعية الجدائل الخضراء، الهلال الأحمر الكردي".

(كروب/آ)

ANHA