​​​​​​​الأردن يسقط مسيّرة محمّلة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الأردني، اليوم الإثنين، طائرة مسيّرة محمّلة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "رصدت قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أنه عُثر على الطائرة كمية من مادة الكريستال، وقد حُولت إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

ومع إعلان السلطات الأردنية إسقاط هذه المسيّرة، يكون عدد الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها من قبل الجيش الأردني قد وصل إلى أربع مسيّرات محمّلة بالمواد المخدرة والمتفجرات.

(م ش)