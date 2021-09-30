​​​​​​​الأردن يناقش تسريع وصول الغاز المصري إلى لبنان

ووصل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى بيروت في وقت متأخر من يوم الخميس، وهو أول مسؤول خارجي يزور رئيس الوزراء اللبناني الجديد الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.

يشهد لبنان أزمة اقتصادية توصف بأنها من أسوأ الأزمات التي يشهدها العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر. كما أدى نقص الأدوية والوقود والإمدادات الأساسية إلى توقف البلاد تقريباً، في حين أدت خلافات سياسية إلى إحباط جهود تشكيل حكومة للتفاوض على حزمة إنقاذ مع المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف الخصاونة في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "لن نتأخر بما لدينا من إمكانات للاستجابة لكل الاحتياجات التي نستطيع تأمينها لأشقائنا اللبنانيين ... ناقشنا سبل تسريع تلقي لبنان للغاز المصري لمعالجة بعض تحديات الطاقة وقطاع الكهرباء في لبنان"، وفق ما نقلته شبكة الحرة.

وأشار إلى أن هناك جهوداً لتزويد لبنان ببعض الكهرباء من الأردن، دون تقديم أي تفاصيل، وقال إن المناقشات التفصيلية ستأتي لاحقاً.

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، في وقت سابق هذا الشهر إن البنية التحتية لاستئناف تدفق الغاز إلى لبنان بحاجة إلى فحوصات بعد توقف دام 10 سنوات.

(د ع)