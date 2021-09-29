​​​​​​​الأردن يعيد فتح حدوده البرية مع سوريا بدءًا من اليوم

وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، قد أعلن قبل يومين إعادة فتح الحدود الأردنية السورية ‏(مركز حدود جابر)، اعتبارًا من، اليوم، وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن هذا القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين، ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة.

عمان ودمشق أعلنتا أيضًا إعادة حركة الطيران بين البلدين مطلع الشهر القادم، بعد اجتماعات تناولت ملفات اقتصادية وأمنية.

وأعلن الأردن عودة شركة الخطوط الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتبارًا من الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعد تعليق الرحلات إلى دمشق وحلب في 2012.

(د ع)