​​​​​​​الأردن يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباك مع مهربين على الحدود السورية

وقال مصدر مسؤول في الجيش الأردني إن أحد الضباط قتل، وأصيب 3 جنود، إثر اشتباك وقع مع مهربين، فجر اليوم الأحد، على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن المصدر، فإن الاشتباك وقع عقب إقدام مجموعة من المهربين على إطلاق النار على قوات حرس الحدود، وقال: "تم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك، مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري".

وبيّن المصدر أنه بعد تفتيش المنطقة، جرى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وتنشط تجارة المخدرات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بسبب الفلتان الأمني وفوضى السلاح والمجموعات المسلحة غير الخاضعة للرقابة والتي استعملتها الحكومة خلال سنوات الأزمة.

وتهرّب المخدرات من سوريا إما عبر الحدود إلى الأردن ولبنان، ومن هناك إلى الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية، أو يتم نقلها إلى الموانئ السورية ومنها إلى دول أوروبا.

وسبق أن أحبطت السلطات الأردنية عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات كانت قادمة إلى البلاد عبر الحدود السورية.

(ل د)