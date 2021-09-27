​​​​​​​الأردن يعلن إعادة فتح الحدود مع سوريا بدءاً من الأربعاء المقبل

وقرر وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إعادة فتح الحدود الاردنية - السورية ‏‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح يوم بعد غد الأربعاء، وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم نقلته وكالة عمون الرسمية، إن هذا القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، الذي زار مركز حدود جابر في الثامن من شهر تموز الماضي.

ويأتي هذا بالتزامن مع زيارة وفد من حكومة دمشق إلى الأردن، اليوم الاثنين، بهدف عقد لقاءات تناقش عدة ملفات، منها الطاقة والمياه، كما ستكون هناك اجتماعات حول قطاع النقل، وذلك على مدار يومين، بحسب وكالة عمون.

(د ع)