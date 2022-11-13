​​​​​​​العرب والسريان والكرد يطالبون أحرار العالم بتبني مقاومة الكريلا ضد هجمات الإبادة

جاء ذلك خلال المظاهرة الجماهيرية التي انطلقت صباح اليوم الأحد، ضمن أحياء مدينة قامشلو، ضد الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سنقاوم الأسلحة الكيماوية وندحر الاحتلال والخيانة"، والتي شارك فيها مئات الآلاف من مكونات إقليم الجزيرة.

لدى وصول المتظاهرين إلى ساحة ملعب شهداء 12 آذار في مدينة قامشلو، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية، ألقى بعده عم الشهيدة روكسان زاغروس، مقاتلة الكريلا التي استشهدت إثر الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، حج بشير طاهر، كلمة، رحب فيها بكافة الحضور، ووصف المظاهرة الجماهيرية لأهالي إقليم الجزيرة بالانتفاضة الشعبية ضد الهجمات الكيماوية.

مشيراً إلى تاريخ دولة الاحتلال التركية "لن ننسى تاريخ الدولة التركية، واستخدامها الأسلحة الكيماوية في إبادة الكرد، لكن بقوة وإرادة الكريلا؛ سنتمكن من مواجهة هذه الهجمات والسياسات؛ وبفضلهم نحن قريبون من النصر".

وأضاف "قدّم الكرد آلاف الشهداء من أجل حرية كل الشعوب على أساس فلسفة القائد عبد الله أوجلان، لذلك يجب علينا مواصلة نضالنا على هذا النهج حتى النهاية".

الكريلا حموا الإنسانية جمعاء من الإبادة

أما نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حمدان العبد، فحيّا في كلمته، "نضال الشهداء والعوائل الوطنية وجرحى الحرب والمقاومة الحرة لشعوب المنطقة"، لافتاً "الانتباه إلى أخوة الشعوب التي ترسخت بفكر وفلسفة القائد أوجلان"، وقال "نتوجّه إلى كل العالم بالنظر إلى إرادة الشعوب وليس إلى إرادة الحكام".

وفي إشارة إلى مقاومة الكريلا ضد هجمات الإبادة، أوضح العبد "نحيّي مقاومة الكريلا الذين دافعوا وحموا شنكال وكوباني وحموا الإنسانية جمعاء من الإرهاب، فهم أبناء الشعب الحر".

وأضاف "عندما يكون هناك احتلال، فلا بد أن تكون هناك مقاومة، وعندما يكون هناك استبداد، فلا بد أن تكون هناك ثورة، نحن دعاة السلام، وأردوغان العثماني يسعى إلى ضرب شعب المنطقة الذي قاتل من أجل أرضه وقدم من أجل ذلك الآلاف من الشهداء من أجل نيل الحرية".

مؤكداً على "ضرورة مواصلة دعم الكريلا"، داعياً منظمة حقوق الإنسان ومجلس الأمن والأمم المتحدة والتحالف الدولي إلى وقف الهجمات الكيماوية التركية على قوات الكريلا، وتابع "على كل أحرار العالم الوقوف معنا، فنحن من دافعنا عن العالم، ومن يريد السلام فليرفع صوته عالياً".

إبادة الشعوب في شخص الكريلا

بدورها، استذكرت عضوة مجلس حزب الاتحاد السرياني في قامشلو، نورة حنا، جميع الشهداء وتابعت "نحيّي قواتنا التي تحمي أرضنا وشعبنا بكافة مكوناته"، وقالت "نجتمع اليوم، لنوصل صوتنا إلى العالم الحر ضد النظام التركي الفاشي وجرائمه بحق شعب المنطقة، وخاصة الهجوم الكيماوي الأخير على الشعب الكردي، ونطالب العالم بالضغط على الدولة التركية وإيقافها عن ممارسة هذه السياسيات الإجرامية".

لافتة الانتباه إلى هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد شعب كردستان، "يجب أن يعلم العالم أجمع أن جيش الاحتلال التركي، منذ بداية الانقلاب في 12 أيلول 1980، وحتى اليوم، يسعى وبكافة الوسائل، إلى شن الهجمات على شعب المنطقة ومؤسساته الديمقراطية وأيضاً على المفكرين والوطنيين".

وأكدت نورة أن الدولة التركية "أصبحت موطناً لتقييد الحريات، وتستخدم اليوم، الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً ضد الكريلا؛ ولا تزال مستمرة في سياسات الإبادة والمجازر ضد الشعوب، ومن جهة أخرى تستخدم كل التكنولوجية الحديثة لضرب الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا".

وتابعت "تسعى دولة الاحتلال التركي إلى إبادة شعب المنطقة، بهدف إعادة إحياء الخلافة العثمانية من جديد".

وفي ختام حديثها، دعت عضوة مجلس حزب الاتحاد السرياني في قامشلو، نورة حنا، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل المؤسسات الأممية لإيقاف السياسات اللا إنسانية للدولة التركية "وإعلان الرفض التام لاستخدام الأسلحة الكيماوية والممارسات الآثمة ضد الإنسانية".

قُدِمت بعدها فقرة أغانٍ ثورية، عن نضال حركة حرية كردستان، من قبل فرقة (آوازي جيا).

وانتهت المظاهرة بالتأكيد على أن الدولة التركية ستفشل في هجوم الإبادة على الكرد، وضرورة محاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها.

(كروب/آ)

ANHA