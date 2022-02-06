​​​​​​​العرب والسريان والأرمن والكرد: وحدتنا أفشلت المؤامرات وعلينا الحفاظ عليها

تعدّ أخوة الشعوب والتعايش المشترك ضرورة مطلقة لإفشال كافة المؤامرات والهجمات التي تشنها القوى الاستبدادية على المجتمع لفرض حكمها وهيمنتها، وإبادة الشعوب فكرياً وجسدياً، فالتطورات والإنجازات التي تحققت في شمال وشرق سوريا كانت خير دليل على الدور الفعال للتكاتف والتلاحم.

فيما أثبت الانتصار الذي تحقق في الحسكة في الأيام القليلة الماضية، والمقاومة الشعبية التي أبدتها مكونات المنطقة إلى جانب القوات العسكرية والأمنية في وجه مرتزقة داعش والدول الداعمة لهم، للعالم أجمع مدى أهمية وحدة المكونات لإحراز النصر.

ومنذ بداية ثورة شمال وشرق سوريا وترسيخ فكر الأمة الديمقراطية بين المجتمع، تؤكد شعوب ومكونات المنطقة ضرورة الحفاظ على تلاحمها ووحدتها لإفشال جميع الهجمات والمؤامرات التي تحاك ضدها.

'المؤامرات لن تثنينا عن تكاتفنا'

المواطن ثائر إسحاق من المكون السرياني في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، سلّط الضوء على الدور الفعال لأخوة الشعوب في مواجهة المؤامرات بكافة أشكالها، التي تستهدف المنطقة، وقال: "لأخوة الشعوب دور رئيس في إفشال المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد المنطقة، فتكاتف الشعوب في وجه الهجمات التي شهدتها مدينة الحسكة كان خير مثال على الواقع الذي تشهده شمال وشرق سوريا من وحدة وطنية".

أوضح إسحاق أن جميع المؤامرات والهجمات التي تُشن على شمال وشرق سوريا، تهدف إلى ضرب أخوة الشعوب بالدرجة الأولى، وأن جذورها ممتدة عبر التاريخ، مؤكداً "هذه المؤامرات والهجمات لن تثنينا عن تكاتفنا وكفاحنا من أجل تطوير إدارتنا الذاتية، ودعم قواتنا العسكرية والأمنية من أجل تحقيق النصر والسلام في المنطقة".

'اختلطت دماء أبنائنا في جبهات حرب الكرامة'

من جانبها، شددت المواطنة نوروز علي من المكون الكردي في ناحية عامودا، على ضرورة تقوية التلاحم بين الشعوب للحفاظ على المشروع الديمقراطي الذي ترسّخ في المنطقة، وأكدت: "علينا الحفاظ على الروابط التي تجمع بين المكونات، فهي بالغة الأهمية بالنسبة لنا من أجل أن نحقق الأمن والأمان لمناطقنا".

وتابعت: "المنجزات والانتصارات التي حققتها ثورة شمال وشرق سوريا كانت بفضل تلاحمنا وتكاتفنا، وعلى هذا الأساس استطعنا أن ننتصر على كافة سياسات ومخططات العدو"، مضيفة: "لن تتمكن مؤامرات الدول السلطوية ضرب أخوة الشعوب، فقد اختلطت دماء أبنائنا في جميع جبهات حرب الكرامة".

'أخوة الشعوب دحرت الإرهاب في المنطقة'

أما المواطن صالح حساوي، من المكون العربي في ناحية كركي، فقد أشار إلى التاريخ العريق لأخوة الشعوب والمكونات في بلاد ما بين النهرين (الشرق الأوسط)، وتابع: "العلاقة التي تربط المكونات ببعضها البعض، من الكرد والعرب والأرمن والسريان، عريقة جداً، لكن القوى الاستبدادية سعت دائماً إلى تفكيك هذه الأخوة".

وأضاف حساوي: "بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان تمكنا من تطوير وإعادة العلاقة التاريخية بيننا، نحن مكونات شمال وشرق سوريا، وقد تجسدت هذه العلاقة والأخوة بشكل فعال في هيكلية قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، وبفضل ذلك تم دحر العديد من القوى الإرهابية كداعش وغيره في المنطقة، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والسلام".

صالح الحساوي أكد أن مشاركة كافة مكونات شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، حققت عدالة مثالية للشعوب.

'علينا الحفاظ على تلاحمنا في وجه الهجمات"'

وبدوره، أشاد المواطن نوبار كينجويان، من المكون الأرمني في ناحية ديرك بالمشروع الديمقراطي للإدارة الذاتية في المنطقة، حيث يضم كافة المكونات والشعوب، وقال: "بقوة ووحدة مكونات شمال وشرق سوريا تمكنا من إفشال العديد من مخططات الدول الإقليمية.

وفي ختام حديثه، طالب كينجويان شعوب شمال وشرق سوريا بالحفاظ على تكاتفها وتلاحمها من أجل التصدي لكافة أشكال الهجمات الخارجية والداخلية والمؤامرات التي تحاك ضد المنطقة.

(كروب/آ)

ANHA