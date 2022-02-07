​​​​​​​العرب والكرد: المشروع الذي بناه القائد أوجلان هو مشروع كرامة

اعتُقل القائد أوجلان في 15 شباط عام 1999، بمؤامرة دولية شاركت فيها قوى دولية وإقليمية، بهدف القضاء على الكرد في المنطقة، ومحو وجودهم، والقضاء على تاريخهم وثقافتهم.

حيث يؤكد عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الشدادي، رأفت درويش، أن فكر القائد أوجلان هو إجابة لكل علامات الاستفهام حول ما يشهده ويمر به الشرق الأوسط، وقال: "شهدت الإنسانية في مرحلة الأزمات، منذ القِدم، خروج قائد لحل تلك الأزمات، واليوم صفات وفكر القائد أوجلان حل لهذه الأزمة والمرحلة التي يمر بها الشرق الأوسط".

وحول تأثير فكر القائد على الشعب العربي، قال درويش: "لو عدنا بالذاكرة إلى ما قبل أعوام نجد أن العلاقات التاريخية التي كانت تربط المكون العربي والكردي والمكونات الأخرى الموجودة في شمال وشرق سوريا كانت مبنية على المحبة، لكن منذ دخول السلطة بيننا فتتت هذه العلاقات، واليوم نحن في تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية بفكر الأمة الديمقراطية التي بنيت على فكر وفلسفة القائد، نرى أن هذه العلاقات قد عادت كما كانت، وهذا الأمر واقعي لا يستطيع أحد إنكاره شاء من شاء وأبى من أبى".

'أنا من المكون العربي أستطيع القول إن المشروع الذي بناه القائد أوجلان هو مشروع كرامة '

واختتم درويش حديثه بالقول: "نحن نتعايش اليوم ونعود إلى الرونق الجميل مع المكونات الأخرى، وأنا من المكون العربي أستطيع القول إن المشروع الذي بناه القائد أوجلان هو مشروع كرامة".

وبدوره، قال عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، فاضل الأحمد: "العزلة المفروضة على القائد أوجلان منذ 23 عاماً تعتبر جريمة ".

وحول هدف تركيا والدول المشاركة في هذه المؤامرة قال: "هدفها ضرب الحركة الكردية المقاومة، من خلال شخص القائد أوجلان، وهو نموذج يحتذى به ومطالِب دائماً بحرية وحقوق كل الشعوب".

وأكد أحمد في ختام حديثه، "صحيح أن القائد في إمرالي، إلا أن فكره وفلسفته انتشرت في كل بقاع الأرض، وكل من تعرّف على فكره تأثر به؛ لأنه فكر حر ويطالب بحقوق جميع الشعوب، وليس شعبه فقط. ".

'المؤامرة فشِلت بنضال القائد آبو والشعب الكردي'

في السياق، قال الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، محمد شيخو خلال لقاء مع وكالتنا: "إن هدف الدول التي تآمرت على اعتقال القائد عبد الله أوجلان عام 1999، هو إنهاء وتصفية حركة الحرية، وإبادة الشعب الكردي"، وأضاف" إلا أن القائد وشعوب المنطقة التي تسير على خطا وفكر وفلسفة القائد أفشلوا هذه المؤامرة وجميع المخططات والمؤامرات ضد الشعب الكردي".

'يتآمرون لاستهداف مشروع القائد'

وأضاف شيخو: "الدولة التركية تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، وترتكب الجرائم بحق السجناء السياسيين، وخاصة بحق القائد أوجلان داخل سجن إمرالي، تحرمه من حقوقه وحريته، وتمنع الزيارة عنه".

وأكد محمد شيخو أن هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة تأتي استمراراً للمؤامرة؛ لاستهداف مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد أوجلان، وقال "المتآمرون يستهدفون شعوب المنطقة بشخصية القائد آبو لأنهم يعلمون جيداً أن مشروعه هو الحل الأمثل للأزمات في الشرق الأوسط".

'لن نستسلم'

وشدد محمد شيخو على أن "الجميع يعلم جيداً أن الشعب الكردي لن يستسلم للدولة التركية، وسيستمر في النضال والمقاومة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

وناشد الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، محمد شيخو، المنظمات الإنسانية والحقوقية للقيام بواجبها والضغط على الدولة التركية لإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، مؤكداً أنهم سيستمرون في فعالياتهم ضمن حملة "حان وقت الحرية" لإفشال المؤامرة وتحرير القائد جسدياً.

(كروب)

ANHA