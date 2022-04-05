​​​​​​​العرب والكرد والسريان: ميلاد القائد أوجلان ميلاد الحرية لجميع الشعوب

أقيمت أمس الاثنين احتفالية في ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو بمناسبة 4 نيسان ميلاد القائد عبدالله أوجلان، بحضور المئات من الأهالي ومن كافة المكونات من عرب، كرد و سريان وغيرهم.

وخلال الاحتفالية استطلعت وكالتنا آراء عدد من مكونات المنطقة حول رؤيتهم لفكر وفلسفة القائد أوجلان.

حيث أكدت ابتسام المحو من المكون العربي بأنها تجد القائد أوجلان قائداً عظيماً وقالت إن النساء العربيات في شمال شرق سوريا حصلن على حقوقهن وتعرفن على حريتهن عن طريق فكر وفلسفة القائد أوجلان.

وأضافت:" نتمنى أن يتحرر القائد أوجلان جسدياً، وسنسير دائماً على خطا فلسفته. إن ميلاد القائد أوجلان بالنسبة لنا يوم عظيم وميلاد للحرية"

وبين حمزة سليمان، من المكون الكردي أنه في تاريخ الشعب الكردي لم يأتِ قائد مثل القائد أوجلان، وأكد سليمان أن الشعب الكردي أدرك حقيقته ووطنه وكرامته بقدوم القائد أوجلان.

وأضاف حمزة سليمان أيضاً:" ليدرك العالم أن القائد أوجلان قائد الإنسانية. ويجب علينا العمل من أجل تحقيق حريته الجسدية. لم يشهد العالم أي قائد يطالب بحقوق جميع المكونات مثل القائد أوجلان".

وتحدثت أيضاً نورا حنا، من المكون السرياني وقالت:" إنني أبارك ميلاد القائد أوجلان من قامشلو إلى امرالي. وأبارك أيضاً جميع مكونات شمال وشرق سوريا بمناسبة ميلاد القائد أوجلان".

وبينت نورا حنا أن يوم ميلاد القائد أوجلان" ميلاد الحرية" ليس فقط من أجل الشعب الكردي وإنما من أجل جميع الشعوب. إن اليوم يوم الفرح، يوم المطالبة بالحق وحرية جميع المكونات. وعلى هذا الأساس نطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان. لأن حرية القائد أوجلان هي حرية جميع الشعوب."

وفي حديثها استنكرت نورا حنا ممارسات الدولة التركية الفاشية بحق شعوب المنطقة، وقالت:" إن الدولة التركية دولة فاشية، تنفذ المجازر بحق جميع المكونات السريان، الإيزيديين، الشيشان والكرد، لقد واجهنا جميعاً مجازر الدولة التركية الشوفينية".

(ر خ)

ANHA